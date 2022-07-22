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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? KISA VİDEO
22 Temmuz 2022, Cuma 00:00
Radyo - Televizyon Bölümü öğrencisi o soruda kararsız kaldı! İşte yanıtı

Radyo - Televizyon Bölümü öğrencisi o soruda kararsız kaldı! İşte yanıtı

İtalyan sinemasındaki "Yeni Gerçekçilik" akımının örneklerinden olan "Bisiklet Hırsızları" ve "Kaldırım Çocukları" filmlerinin yönetmeni kimdir?

20 yaşında, aslen İzmirli olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan Zorbey Açıkalın, Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi. Zorbey Bey, yarışmada ödül kazanırsa bu parayla film akademisine gitmek ve dedesini İngiltere'ye götürmek istiyor.

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