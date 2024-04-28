28 Nisan 2024, Pazar 00:00
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 18 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak yüzde kaçı en az iki doz Covid-19 aşısı olmuştur?
Çitf cevap jokerini kullanmadı, doğru cevabı verdi mi?
atv ekranlarında yayınlanan Milyoner'de bu hafta Antakya'da yaşayan iki çocuk annesi yarışmacı Sabah Abdulhayoğlu Solak, başarılı performansı ile dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi mezunu Sabah Abdulhayoğlu, sorulara art arda doğru cevap vererek sekizinci soruya ulaştı.
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