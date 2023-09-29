Kuruluş Osman 131. Bölüm

Kuruluş Osman atv'de!

BAFEUS ZAFERİNİN ARDINDAN…

Bafeus Zaferi'nin üzerinden yıllar geçmiştir. Osman Bey'in evlatları büyümüş, bey olmuştur. Osman Bey ise Bursa ideali için fütühata devam etmektedir. Bu idealde Malhun Hatun her zaman Osman Bey'in yanındadır. Bursa'nın fethi için Osman Bey'in ilk hedefi hangi kale olacaktır?

ANADOLU'NUN YENİ SULTANI KİM OLACAK?

Osman Bey fetih için hazırlık yaparken Konya'dan gelen haber saraya yıldırım gibi düşer. Sultan Mesud zehirlenmiştir. Ok yaydan çıkmıştır. Türk'ün Sultanı'nı seçmek için gayrı mücadele başlamıştır.

BALA HATUN'UN EVLAT ACISI!

Bala Hatun acılar içinde kıvranmaktadır. Halime'nin vefatından sonra toparlanamamıştır. Ciddi bir hastalığı olan Bala Hatun iyileşecek midir?

YAKUP BEY'E SUİKAST GİRİŞİMİ!

Germiyanoğlu Yakup Bey Yenişehir ve Germiyan sınırına büyük bir Pazar kurar. Bu pazarda Yakup Bey'e bir suikast girişiminde bulunulur. Suikasti yapanın üzerinden kayı damgası çıkar. Yakup Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey ile aralarındaki Sultanlık yarışı bir kan davasına mı dönüşecektir?

GİZLİ DÜŞMAN VASİLİS!

Anadolu Beyleri yeni bir sultan arayışındayken sinsi bir düşman olan Vasilis, Roma'yı diriltmek için her şeyi yapacaktır. Vasilis'in uçlardaki kirli planı nedir?

ALAEDDİN BEY VE GONCA HATUN ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Osman Bey, Sultan Mesud'un zehirlendiği haberinin üzerine oğlu Alaeddin Bey'i Konya'ya gönderir. Yakup Bey'in kızı da haberi alır almaz Konya'ya varmıştır. Alaeddin ve Gonca arasında neler yaşanacaktır? Neyin peşindedirler? Germiyanoğlu Bey'i Yakup Bey, Sultan Mesud'un zehirlendiği haberini alır almaz, Türk'e Sultan olmaya talip olur. Yakup Bey Türk'e Sultan olmak için hangi hamleyi yapacaktır?

ORHAN BEY'İ SANCAKSIZLAR AVLAĞINDA NELER BEKLEMEKTEDİR?

Konya'nın zayıflamasıyla oradan gelen başıbozuklar Uçlar'a yerleşmiştir. Orhan Bey kendilerine Sancaksız diyen bu başıbozukları Osman Bey'in ardında gaza etmeye davet eder. Orhan Bey'in Sancaksız avlağına gittiği haberi Yakup Bey'in oğlu Mehmet'in de kulağına gider.

YUNUS EMRE, YENİŞEHİR'E GELİYOR!

Anadolu ve uçlar büyük bir kavgaya gebeyken Yenişehir'e şiirleriyle nefes olan biri gelir. Yunus Emre! Yunus Emre, Osman Bey ve hanesinin gönül dünyasına nasıl etki edecektir?