canli-yayin
CANLI YAYIN
Bir Gece Masalı
9
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
20 Kasım 2024, Çarşamba 20:00

Kuruluş Osman 171.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

“Elhamdülillâh, hepsini gömecek toprağımız var!"

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Ahmet Yılmaz

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Ali Sürmeli (Karesi Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Özgür Çevik (Lucas), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun), Feyza Işık (Hazal Hatun), Alma Terzic (Sofia), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Ekin Mert Daymaz (İlbay), Ali Önsöz (Yusuf), Erdem Şanlı (Saruca), Taner Ertürkler (Bayhan Bey), Yıldırım Gücük (Gencer Bey), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp), Ekin Pasvanoğlu (Ayşe), Sonat Dursun (Sancar Bey), İsmail Erkan Bilben (Kanyumaz), Aybike Enişte (Kısmet Hatun)

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
170. Bölüm Foto Galeri
12 Kasım 2024, Salı
170. Bölüm Foto Galeri Kuruluş Osman
169. Bölüm Foto Galeri
05 Kasım 2024, Salı
169. Bölüm Foto Galeri Kuruluş Osman
168. Bölüm Foto Galeri
22 Ekim 2024, Salı
168. Bölüm Foto Galeri Kuruluş Osman
167. Bölüm Foto Galeri
15 Ekim 2024, Salı
167. Bölüm Foto Galeri Kuruluş Osman
ARAMA
CANLI YAYIN