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KURULUŞ OSMAN BÖLÜMLER
2 Haziran 2021, Çarşamba 20:00

Kuruluş Osman 61. Bölüm

Osman Bey ve Kayı Alpleri, Bamsı Bey’in intikamı için cenk meydanına çıkıyor!

TOGAY VE NİKOLA GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.

OSMAN BEY, TOGAY'IN İZİNİ SÜRÜYOR

Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.

OSMAN BEY İTTİFAKI DAĞITABİLECEK Mİ?

Osman Bey, birleşik Bizans-Moğol ordusunu mağlup edebilecek mi? Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola ve Togay'ın güçlerini birleştirmesi uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Kayı Obası'nda Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında neler yaşanacak? Vali Yargıcı'nın emrine karşı gelen Togay, ne planlıyor?

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Kuruluş Osman
SON FRAGMANI İZLE "Bir karış toprak vermektense, bin kez ölürüz daha iyi!"
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60. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman
Kuruluş Osman
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60. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman
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