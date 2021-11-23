Kuruluş Osman - 2. Fragman

Kuruluş Osman 72.Bölüm Fragmanı

‘’Ey Rabbim… Sen evlatlarımı almak için bana güç ver!’’

Osman Bey'in korkusuz hamlesi

Osman Bey ve Alpleri, gizlice girdikleri Bilecik Kalesi'nde ölümcül bir operasyona girişir. Osman Bey'in kaleye sızmasını sağladığı ve Tekfur Rotagus'a ulaşmayı başaran Turgut Bey ise büyük bir tehlikenin pençesindedir.

Nikola, Mari ile evlenmek istiyor

Papaz Gregor'u kullanarak Söğüt'ü ele geçirmeyi planlayan tekfurlar, Osman Bey'e yeni bir darbe vurmaya hazırlanır. Tekfur Nikola'nın Mari Kosses'le evlenmek istediğini açıklaması ortalığı karıştırır. Osman Bey kaçırılan ve din değiştirmeye zorlanan Türkmen çocukları kurtarabilmek için zekice bir plan yaparak tekfurları savaş meydanında alt etmek ister.

Osman Bey kaleden nasıl çıkacak?

Osman Bey ve alpleri Bilecik Kalesi'nden nasıl çıkacak? Tekfurların Papaz Gregor ile iş birliğinin sonuçları ne olacak? Osman Bey'in tutsak çocukları kurtarmak için herkesi şaşırtacak hamlesi ne? Mari Kosses, Tekfur Nikola'nın kendisi ile evlenmek istemesine nasıl tepki verecek? Kayı Obası'ndaki hainlerin akıbeti ne olacak?