ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN FRAGMAN
15 Aralık 2021, Çarşamba 20:00
Kuruluş Osman - 2. Fragman

Kuruluş Osman 75.Bölüm Fragmanı

"Osman benden kardeşimi aldı, bende ondan şeyhini alacağım!"

Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısına uğramış, Osman Bey İnegöl Kalesi'nde sıkışıp kalmış ve Boran Alp ise Vezir Alemşah'ın eline düşmüştür! Bu zor durumdan çıkmak için tüm becerisini kullanan Osman Bey, gücünü tekfurlarla birleştiren Vezir Alemşah'a karşı stratejisini kurar. Osman Bey'in "Burada bey de benim devlet de benim" sözlerine karşılık; Vezir Alemşah, Osman Bey'in gücünü kırmak için ağabeyi Gündüz Bey'e beylik vaat ederken, Osman Bey'i de tutuklar. Kayı Alpleri beylerinin tutuklanmasına itiraz ederken, tutuklanan Osman Bey yaralanır! Osman Bey, İnegöl Kalesi'nden nasıl kurtulacak? Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısından kurtulabilecek mi? Vezir Alemşah, Boran'ı elinde tutmakla neyi hedefliyor? Gündüz Bey, Vezir Alemşah'ın teklifine ne yanıt verecek? Tekfur Nikola ve Tekfur Kosses, Mari'yi Kayı Obası'ndan nasıl çıkaracak? Osman Bey'in tutuklanması Kayı Obası'nda nasıl tepki bulacak?

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Kuruluş Osman
SON BÖLÜMÜ İZLE 74. Bölüm Kuruluş Osman
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Kuruluş Osman
15 Aralık 2021, Çarşamba
75. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
8 Aralık 2021, Çarşamba
74. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman
8 Aralık 2021, Çarşamba
74. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman
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