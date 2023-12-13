Alaeddin Bey saldırıdan kurtuldu

Karacelasun intikam yeminleri ettikten sonra Üstat Gera ile birlikte hareket etme planı yaptı. Karacelasun ve Üstat Gera, Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürmek için bir oyun kurdu. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'e yemek götürürken bir terslik olduğunu ve Alaeddin'e tuzak kurulduğunu fark edip hemen harekete geçti. Alaeddin Bey'e kafesli çadırda düzenlenen saldırıda, Gonca Hatun var gücüyle savaşarak Alaeddin Bey'in kurtulmasına yardım etti.