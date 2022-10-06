Kuruluş Osman rekorla başladı

'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler kategorisinde %8,26 izlenme oranı, %23,33 izlenme payı, AB kategorisinde %6,70 izlenme oranı, %19,57 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %8,16 izlenme oranı, %20, 90 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.