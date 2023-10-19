"Kuruluş Osman" tekrar bölümüyle yine çok izlendi

Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 132. Bölüm tekrarıyla, Tüm Kişiler kategorisinde %5,40 reyting, %13,97 izlenme payı,elde ederek birinci olurken AB Sosyal Statü'de %3,64 izlenme oranı ve %10,96 izlenme payı 20+ABC1'de %5,09 izlenme oranı ve %12,84 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.