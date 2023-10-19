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"Kuruluş Osman" tekrar bölümüyle yine çok izlendi

GİRİŞ TARİHİ: 19.10.2023, 11:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.10.2023, 12:01
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"Kuruluş Osman" tekrar bölümüyle yine çok izlendi

Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 132. Bölüm tekrarıyla, Tüm Kişiler kategorisinde %5,40 reyting, %13,97 izlenme payı,elde ederek birinci olurken AB Sosyal Statü'de %3,64 izlenme oranı ve %10,96 izlenme payı 20+ABC1'de %5,09 izlenme oranı ve %12,84 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

"Kuruluş Osman" tekrar bölümüyle yine çok izlendi

Kuruluş Osman son bölümde neler olmuştu? Yakup Bey ve Osman Bey karşı karşıyadır. Yakup Bey, Osman Bey'den biat ister! Osman Bey başkaldırırsa Yakup Bey bunun hesabını soracaktır.

"Kuruluş Osman" tekrar bölümüyle yine çok izlendi

Osman Bey, ne karar alacaktır?Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na dönmüştür. Onun dönüşüyle sarayda bir bayram havası oluşur.

"Kuruluş Osman" tekrar bölümüyle yine çok izlendi

Fakat Cerkutay artık o eski Cerkutay değildir. Osman Bey'lere kızgındır.Cerkutay ve Osman Bey'in arasında neler yaşanacaktır?

"Kuruluş Osman" tekrar bölümüyle yine çok izlendi

Yakup Bey yaptığı Lefke hamlesiyle Osman Bey'i zor durumda bırakmıştır. Fakat bununla yetinmeyecektir.

"Kuruluş Osman" tekrar bölümüyle yine çok izlendi

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de

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