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KURULUŞ OSMAN KISA VİDEO
2 Mart 2022, Çarşamba 00:00
Müsaden var ise adını Alaeddin koymak isterim

Müsaden var ise adını Alaeddin koymak isterim

Osman Bey'in oğul sevinci.

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmen : Ahmet Yılmaz – Fethi Bayram

Senaryo : Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Yıldıray Şahinler (Rogatus), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Rüzgar Aksoy (Turgut), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Şeyma Korkmaz (Mari), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Oğuzhan Karbi (Nestor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Recep Çavdar (Andreas)

DEVAMI
Kuruluş Osman
SON BÖLÜMÜ İZLE 83. Bölüm Kuruluş Osman
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Kuruluş Osman
23 Şubat 2022, Çarşamba
83. Bölüm Kuruluş Osman
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16 Şubat 2022, Çarşamba
82. Bölüm Kuruluş Osman
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9 Şubat 2022, Çarşamba
81. Bölüm Kuruluş Osman
FRAGMANLAR
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Kuruluş Osman - 2. Fragman
2 Mart 2022, Çarşamba
84. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman
2 Mart 2022, Çarşamba
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83. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman
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