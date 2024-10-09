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Kuruluş Osman
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9 Ekim 2024, Çarşamba 00:00

Osman Bey Karadin Kalesi’ni fethetti

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Fethin mübarek olsun Osman Bey!"

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Ahmet Yılmaz

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Ali Sürmeli (Karesi Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Özgür Çevik (Lucas), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun), Feyza Işık (Hazal Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Ekin Mert Daymaz (İlbay), Ali Önsöz (Yusuf), Erdem Şanlı (Saruca), Taner Ertürkler (Bayhan Bey), Fatih Ayhan (Baysungur), Yıldırım Gücük (Gencer Bey), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp), Ekin Pasvanoğlu (Ayşe), Sonat Dursun (Sancar Bey), Alkan Kızılırmak (General Magnus), İsmail Erkan Bilben (Kanyumaz), Aybike Enişte (Kısmet Hatun)

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