Osman Bey'den Alaeddin'e devletli olma dersi

"Bu devlete sahip çıkmak sizin boynunuzun borcudur."

Konakta oğlu Alaeddin uyurken odasına giren Osman Bey, "Benim mucizeyle gelen oğlum! Alaeddin'im! Ben hiçbir evladımı diğerine değişmem! Bu baba yüreği dedikleri öyle büyüktür ki…. Hepinize yeter oğlum! Sizler koca bir çınarın dallarısınız oğlum. Birlikte amma ayrı ayrı… Her birinizin diğerinden başkaca huyları, meziyetleri var… Sakın ha sakın bunu unutmayasın yiğidim…" diyerek oğlu Alaeddin'e olan sevgisini dile getirdi.