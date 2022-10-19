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KURULUŞ OSMAN KISA VİDEO
19 Ekim 2022, Çarşamba 00:00
Osman Bey'den Alaeddin'e devletli olma dersi

Osman Bey'den Alaeddin'e devletli olma dersi

"Bu devlete sahip çıkmak sizin boynunuzun borcudur."

Konakta oğlu Alaeddin uyurken odasına giren Osman Bey, "Benim mucizeyle gelen oğlum! Alaeddin'im! Ben hiçbir evladımı diğerine değişmem! Bu baba yüreği dedikleri öyle büyüktür ki…. Hepinize yeter oğlum! Sizler koca bir çınarın dallarısınız oğlum. Birlikte amma ayrı ayrı… Her birinizin diğerinden başkaca huyları, meziyetleri var… Sakın ha sakın bunu unutmayasın yiğidim…" diyerek oğlu Alaeddin'e olan sevgisini dile getirdi.

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98. Bölüm Kuruluş Osman - Sezon Finali
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Kuruluş Osman - 2. Fragman
19 Ekim 2022, Çarşamba
101. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman
12 Ekim 2022, Çarşamba
101. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
12 Ekim 2022, Çarşamba
100. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
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