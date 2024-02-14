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14 Şubat 2024, Çarşamba 00:00

Osman Bey'in kararlı duruşu

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“O vakit İlhanlı, ilk seferini benim üstüme yapar; bilesiniz!”

Taceddin Noyan, Osman Bey'i boyun eğdirmekte kararlıdır ancak Osman Bey ise Taceddin Noyan'ın sinsi planlarının farkındadır. Osman Bey'den, "Eğer ki niyetiniz beni buyruğunuz altındaki bir bey, benim erimi eriniz saymak ise o vakit İlhanlı ilk seferini benim üstüme yapar, bilesiniz." şeklinde cevap alan Taceddin Noyan, Osman Bey'den boyunduruğu altında bir bey olmayı düşünmesini istedi ancak Osman Bey, Taceddin Noyan'ı sofrasına beklediğini ve o sofrada her şeyi incelikle konuşacaklarını dile getirdi.

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