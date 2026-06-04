Yollarını ayırmak isteyen eşinden arabasını geri aldı!

Canlı yayında Müge Anlı, yaşananların yalnızca üçüncü bir kişiye bağlanamayacağını ifade ederek, aile düzeninin bozulmasında asıl sorumluluğun Recep Bey'de olduğunu vurguladı. Yayına bağlanan Yıldız Hanım ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Programda taraflar arasında sert tartışmalar yaşandı. Recep Bey ise artık bu evliliği sürdürmek istemediğini söyleyerek boşanmak istediğini açıkladı. Şevki Hoca, iki çocuk annesi olan Belgin Hanım'a karşı daha saygılı olunması gerektiğini ifade ederken, aile bütünlüğünü bozan davranışların yanlış olduğunu söyledi.