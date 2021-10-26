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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
26 Ekim 2021, Salı 00:00
3 çocuğunu bırakıp giden eş canlı yayında...

3 çocuğunu bırakıp giden eş canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Hatice Hanım eşi ile konuşmak istemediğini dile getirince Müge Anlı, Hatice Hanım'ın çocukları merak edip etmediğini sordu. Hatice Hanım, şu an çocukların sırası olmadığını, eşinin yeğeni ile de gitmediğini savundu ve Cuma günü eşinin konuştuğunu şimdi de kendisinin konuşacağını, yoksa telefonu kapatacağını ifade etti. Müge Anlı kendisinin tehdit edilmemesini istedi. Hatice Hanım, kimsenin 3 çocuğunu bırakıp gitmeyeceğini, eşinin kendisine yapmadığı eziyetlerin kalmadığını, Süleyman Bey ile de birlikte olmadığını, eşine oyun kurduklarını, eşinin kendisinden tiksinip ayrılması için böyle yaptığını öne sürdü.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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