Uzakların yakın olduğu adreste 22 yıllık buluşma...

25 yaşındaki Nazlıcan Oruç, yıllar önce devlet korumasına alındıktan sonra evlatlık verilen kardeşleri İlknur ve Kenan'ı bulmak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Programda büyük bir mucize yaşandı ve ismi değiştirilen Kenan'ın "Zeki", İlknur'un ise "Mehtap" adıyla yaşadığı ortaya çıktı. İlk olarak Zeki telefonla yayına bağlanırken, ardından Mehtap kardeşini ve annesini görmek için stüdyoya geldi. 22 yıl sonra gerçekleşen kavuşmada Nazlıcan ve Mehtap gözyaşlarına boğuldu. Nazlıcan, kardeşinin gözlerini hiç unutmadığını söylerken, Mehtap da yıllarca yanlış bilgilerle annelerinden uzak tutulduklarını anlattı.