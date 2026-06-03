Mehtap ve Zeki olarak adları değiştirilen kardeşlerini arıyor

25 yaşındaki Nazlıcan Oruç, yıllar önce devlet korumasına alındıktan sonra evlatlık verilen kardeşleri İlknur ve Kenan'ı bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Nazlıcan, annesinin resmi nikâh olmadan yaşadığı ilişkiden dünyaya gelen kardeşlerinin, aile içinde yaşanan şiddet ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle 2004 yılında devlet korumasına alındığını anlattı. İddiaya göre kardeşlerin isimleri kurum tarafından değiştirilerek İlknur'un "Mehtap", Kenan'ın ise "Zeki" yapıldı ve daha sonra evlatlık verildiler. Nazlıcan, kardeşleriyle yıllardır hiç görüşemediklerini ancak her doğum günlerinde onları anmayı sürdürdüklerini söyledi.