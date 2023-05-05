81 yaşındaki kocasına 'geri dön' çağrısı yaptı!

atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert gündem belirlemeye devam ediyor. Hafta içi her gün ekrana damga vuran programda neler yaşandı? Fatmana Deniz, evden ayrılan 81 yaşındaki kocası Necati Deniz'e neden 'geri dön' çağrısı yaptı?