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81 yaşındaki kocasına 'geri dön' çağrısı yaptı!

GİRİŞ TARİHİ: 05.05.2023, 15:02 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.05.2023, 17:16
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atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert gündem belirlemeye devam ediyor. Hafta içi her gün ekrana damga vuran programda neler yaşandı? Fatmana Deniz, evden ayrılan 81 yaşındaki kocası Necati Deniz'e neden 'geri dön' çağrısı yaptı?

Fatmana Deniz, Necati Deniz ile Müge Anlı canlı yayınında yüzleşti!

Fatmana Deniz, kocasıyla 9 yıl önce tanıştıklarını ifade ederek "Daha önceki eşimden ayrılmıştım, yalnızdım. Kendimden yaşça büyük Necati Deniz'le evlilik yaptım" dedi.

Fatmana Deniz, kocasının geri dönmesini isterken "Çocukları kocamı kaçırdı. Artık bazı şeyleri unuttuğu için ondan faydalanıyorlar" diye konuştu.

Kocasıyla aralarında saygılı bir ilişki olduğunu dile getiren Fatmana Deniz, "Birbirimize hanım, bey şeklinde hitap ederdik" dedi.

Denizli'de yaşayan Fatmana Deniz'in kocası 81 yaşındaki Necati Deniz canlı yayına bağlandı.

Eşinin kendisine kötü davrandığını ifade eden Necati Deniz, "Eşim eskiye göre çok değişti" dedi.

Aralarındaki ilişkinin 9 yıl önceki gibi olmadığını vurgulayan Necati Deniz, çocuklarının kendisini zorla alıkoymadığını belirtti.

Fatmana - Necati Deniz çifti arasında neler yaşanacak?

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