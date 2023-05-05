9 yıllık eşi Necati Deniz'e 2 aydır ulaşılamıyor

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81 yaşındaki Necati Deniz'in 15 Mart'tan bu yana oğlu tarafından alıkonulduğunu söylüyordu 9 yıllık eşi Fatmana Deniz. 1 ay içerisinde evlendiklerini çocuklarının haberi olmadığını sonradan öğrendiğini söyleyen kadın 40 yıl boyunca babalarıyla ilgilenmemişler annelerinde kalmışlar iddiasında bulundu. İddiaya göre Necati Deniz'in oğlu, Fatmana Deniz'in evde olmadığı sırada gelip babasını götürdüğü yönündeydi.