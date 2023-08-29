9 yaşındaki Şiar dövüldü, taciz edildi, öldürüldü, yakıldı.

Bir ev küle döndü. Küçük Şiar melek oldu… 9 yaşındaki Şiar taciz edildi, dövüldü, diri diri yakıldı. Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınında kan donduran bir konu ekrana taşındı. 9 yaşındaki Şiar, yanan bir evin içinde, cansız halde bulundu. Yaşananlar Türkiye'yi yasa boğdu. Küçücük bir çocuk şüpheli bir şekilde öldü. Acılı baba Müge Anlı'nın kapısını çaldı yardım istedi. Gzöler anne Gülüzar ve üvey baba Hami'deydi. Kuşkuların üvey baba üzerinde toplanması ile hem emniyet hem de sosyal hizmetler harekete geçti. Sorulara cevap verirken kurdukları çelişkili cümlelerin sonu, 'itiraf'a kadar vardı. Olayın her detayı, her kelimesi tüyler ürpertti. Anne anlattıkça, stüdyo buz kesti. Şiar ölmeden önce üvey babası tarafından şiddete maruz kalıyordu. Katledildiği gün de aynı şeyin oldu. İddiaların odağında anne ve üvey baba çocuğun yangın sonucunda öldüğünü öne sürdü. Ancak gerçekler çok başkaydı. Canlı yayında itiraflar peş peşe geldi. Anne Gülüzar Amanet'in yangın günü için söyledikleri, kuşkuları arttırdıkça artırdı. Haftalardır tüm gerçekleri sır gibi saklayan Gülüzar Amanet, iğrenç taciz itirafında bulundu. Olay günü yaşananlar hakkındaki gerçekleri saklamaya çalıştı. Anne Gülüzar Amanet ve birlikte yaşadığı Hami Kıcı, canlı yayında gözaltına alındı. Ve iğrenç olayın detayları da orada ortaya çıktı. Şiar hakkındaki gerçekler yürekleri yaktı geçti. Programdan sonra Hami Kıcı'nın annesi ve erkek kardeşi de emniyete götürüldü. Ve sır dolu olay çözüldü. Üvey babasının tacizine maruz kalan Şiar'ın dövülerek, komaya sokulduğu ardından da kaldığı evin yakıldığı ortaya çıktı. Talihsiz çocuk çivili bir sopayla dayak yiyip, kendinden geçti. Buna rağmen hastaneye götürülmedi. Öldü zannedilen Şiar diri diri yakıldı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı yayına bile el ele geldiler diyerek isyan etti. Yaşanan olaya milyonlar tepki gösterdi. Hami ve Gülüzar hapishaneye gönderildi. Müge Anlı olayın aydınlatılmasında büyük rol oynadı. Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni gelişmeler yaşandı. Oğlunun ölümüne seyirci kalan Gülüzar bir sene önce hapishaneden çıktı. Zalim üvey baba Hami Kıcı ise hala hapiste...