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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

9 yaşındaki Şiar dövüldü, taciz edildi, öldürüldü, yakıldı.

GİRİŞ TARİHİ: 29.08.2023, 15:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.09.2023, 15:26
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9 yaşındaki Şiar dövüldü, taciz edildi, öldürüldü, yakıldı.

Bir ev küle döndü. Küçük Şiar melek oldu… 9 yaşındaki Şiar taciz edildi, dövüldü, diri diri yakıldı.

9 yaşındaki Şiar dövüldü, taciz edildi, öldürüldü, yakıldı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınında kan donduran bir konu ekrana taşındı.

9 yaşındaki Şiar dövüldü, taciz edildi, öldürüldü, yakıldı.

9 yaşındaki Şiar, yanan bir evin içinde, cansız halde bulundu. Yaşananlar Türkiye'yi yasa boğdu.

9 yaşındaki Şiar dövüldü, taciz edildi, öldürüldü, yakıldı.

Küçücük bir çocuk şüpheli bir şekilde öldü. Acılı baba Müge Anlı'nın kapısını çaldı yardım istedi.

9 yaşındaki Şiar dövüldü, taciz edildi, öldürüldü, yakıldı.

Gzöler anne Gülüzar ve üvey baba Hami'deydi.

9 yaşındaki Şiar dövüldü, taciz edildi, öldürüldü, yakıldı.

Kuşkuların üvey baba üzerinde toplanması ile hem emniyet hem de sosyal hizmetler harekete geçti.

9 yaşındaki Şiar dövüldü, taciz edildi, öldürüldü, yakıldı.

Sorulara cevap verirken kurdukları çelişkili cümlelerin sonu, 'itiraf'a kadar vardı.

9 yaşındaki Şiar dövüldü, taciz edildi, öldürüldü, yakıldı.

Olayın her detayı, her kelimesi tüyler ürpertti.

9 yaşındaki Şiar dövüldü, taciz edildi, öldürüldü, yakıldı.

Anne anlattıkça, stüdyo buz kesti.

9 yaşındaki Şiar dövüldü, taciz edildi, öldürüldü, yakıldı.

Şiar ölmeden önce üvey babası tarafından şiddete maruz kalıyordu. Katledildiği gün de aynı şeyin oldu.

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