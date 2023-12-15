Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın çözdüğü tarihe geçecek kan donduran cinayetler

Manisa Alaşehir'de yaşayan 3,5 yaşındaki Irmak, 14 Ekim'de kayboldu. Herkesin birbirini tanıdığı ve küçük bir yerleşim yeri olan köyde Irmak'ın uzun süre bulunamaması şüphe uyandırmaya başladı. Küçük Irmak'ın genetik bir rahatsızlığı olduğundan, babası Bilal Kupa kızının kaçırılma ihtimali üzerinde duruyordu. Irmak uzun mesafe yürüyemiyor, belirli bir mesafeden sonra yürüyüşten dolayı bacaklarında yaralar oluşuyordu. Baba Bilal Kupa, 19 Ekim'de canlı yayına geldi. Müge Anlı ve ekibinden küçük kızının bulunması için yardım istedi.