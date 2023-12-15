Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın çözdüğü tarihe geçecek kan donduran cinayetler

Faili meçhul sayısız cinayeti aydınlatan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, kan donduran olayları gün yüzüne çıkararak büyük bir gazetecilik başarısına imza attı.
55 yaşındaki Feride Ercan'dan haber alamayan aile, esrarengiz bir şekilde kaybolması üzerine Müge Anlı'ya başvurmuştu ve vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.
Katil, programa katılan Hikmet Yalçınkaya çıkmıştı. Müge Anlı o zaman, bugüne kadar duyduğum en vahşi cinayet diye tanımlamıştı bu olayı.
Feride Ercan'ı döverek bayıltan Hikmet Yalçınkaya kadını garaja getirip, testereyle küçük parçalara koyarak sobada yaktı. Feride Ercan'ın katiline müebbet hapis verildi.
Müge Anlı, şiddetin artık durması gerektiğini ve her gün şiddet olayı görmekten bıktıklarını belirtti. Anti sosyal kişilik bozuklukları olan kişiler olduğunu ve toplumun kurallarına uyum sağlamadığını ve toplumda sayılarının hiç az olmadığını söyledi.
Manisa Alaşehir'de yaşayan 3,5 yaşındaki Irmak, 14 Ekim'de kayboldu. Herkesin birbirini tanıdığı ve küçük bir yerleşim yeri olan köyde Irmak'ın uzun süre bulunamaması şüphe uyandırmaya başladı. Küçük Irmak'ın genetik bir rahatsızlığı olduğundan, babası Bilal Kupa kızının kaçırılma ihtimali üzerinde duruyordu. Irmak uzun mesafe yürüyemiyor, belirli bir mesafeden sonra yürüyüşten dolayı bacaklarında yaralar oluşuyordu. Baba Bilal Kupa, 19 Ekim'de canlı yayına geldi. Müge Anlı ve ekibinden küçük kızının bulunması için yardım istedi.
Alaşehir'de araştırmalara başlayan Müge Anlı ekibine, mahalle sakinleri yakınlarda bir Hurdacı olduğunu, Irmak'ın bir ihtimal orada olabileceğini söylediler. Bulundukları mahallede hurdacılık işleriyle ilgilenen Himmet Aktürk, yanına gelen Müge Anlı ekibine Irmak'ı en son kendisinin gördüğünü ve evinin önünde oturduğunu söyledi.
Son gören kişinin Hurdacı Himmet olması üzerine Alaşehir emniyeti özel bir ekip ve eğitimli köpeklerle arama çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar sırasında köpeklerin ilk baktıkları yer Himmet'in evi oldu. Bunun üzerine Himmet Aktürk günlerce programa geldi. Geldiği programlar süresince Irmak'ı sadece gördüğünü fakat olayla ilgisi olmadığını söyledi. Şüpheli ve tutarsız açıklamaları sebebiyle şüpheler onun üzerinde yoğunlaştı.
Daha önce kendi öz yeğenine cinsel istismarda bulunduğu için 1,5 yıl hapis yatan Himmet Aktürk'ün küçük çocuklara olan zaafı yaşadığı bölgedeki mahalle sakinleri tarafından biliniyordu.