Gökhan Tombak cinayetinde şoke eden detaylar

İddiaları hakkında önemli bilgiler veren Asuman Tombak, "Biz bir gün yatıyorduk bir gürültü baskın var eve jandarma geldi. Aradılar baktılar jandarma bizim evde bir şey bulamadı ama muhtarın evine köpekleri salmışlar. Onun evinde birkaç bir şey bulunmuş" dedi.