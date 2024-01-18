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Gökhan Tombak cinayetinde şoke eden detaylar

GİRİŞ TARİHİ: 18.01.2024, 15:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.01.2024, 15:44
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Gökhan Tombak cinayetinde şoke eden detaylar

38 yaşındaki Gökhan Tombak, 1 Aralık 2022'de Burdur Bucak'a bağlı Karaaliler Köyü'ndeki evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü! Gökhan Tombak cinayetinde katil kim?

Gökhan Tombak cinayetinde şoke eden detaylar

1 Aralık 2022 gecesi Bucak'taki bir eğlence mekanından ayrılan muhtar azası Gökhan Tombak, evine gitmeyi planlarken kendisine doğrultulan av tüfeğinin hedefi oldu.

Gökhan Tombak cinayetinde şoke eden detaylar

Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, Müge Anlı'dan yardım isteyerek eski köy muhtarı Hasan Uçar tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Gökhan Tombak cinayetinde şoke eden detaylar

Eşi vurulmadan bir hafta önce köy muhtarı Hasan'ın evlerinin önünde sürekli gezdiğini söyleyen Asuman Tombak, eşi öldükten sonra köyde yayılan dedikoduları anlattı.

Gökhan Tombak cinayetinde şoke eden detaylar

Eşi Gökhan Tombak'ın köy muhtarının karısıyla ilişkisi olduklarını duyan Asuman Tombak, "Eşim öyle bir şey yapmaz. Muhtarın eşi de çıkıp hesap versin, neden böyle dedikodular vardı?" dedi.

Gökhan Tombak cinayetinde şoke eden detaylar

Baba Kemal Tombak'ın iddiasına göre ise oğlunun cinayetinde iki ismin parmağı vardı. İddialarının odağındaki kişilerden biri köyün o zamanki muhtarı, diğeri ise yan komşularıydı.

Gökhan Tombak cinayetinde şoke eden detaylar

Köyün eski muhtarı Hasan Uçar ile yan komşuları Emrah Duran'dan şikayetçi olduğunu söyleyen baba Kemal Tombak, "Bütün köy başsağlığı diledi, onlar evine gitti" dedi.

Gökhan Tombak cinayetinde şoke eden detaylar

Köy muhtarı ve eşi arasında bir define anlaşmazlığı olduğunu dile getiren Asuman Tombak, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Gökhan Tombak cinayetinde şoke eden detaylar

Define arayışları yüzünden eşi Gökhan Tombak'ın muhtar tarafından şikayet edildiğini iddia eden Asuman Tombak, jandarmanın muhtarın evinde sikkeler bulduğunu anlattı.

Gökhan Tombak cinayetinde şoke eden detaylar

İddiaları hakkında önemli bilgiler veren Asuman Tombak, "Biz bir gün yatıyorduk bir gürültü baskın var eve jandarma geldi. Aradılar baktılar jandarma bizim evde bir şey bulamadı ama muhtarın evine köpekleri salmışlar. Onun evinde birkaç bir şey bulunmuş" dedi.

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