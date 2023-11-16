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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Günler sonra kızını gördü sevinçten havalara uçtu

GİRİŞ TARİHİ: 16.11.2023, 11:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.11.2023, 11:27
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Günler sonra kızını gördü sevinçten havalara uçtu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü yayınına Eskişehir Odunpazarı'ndan gelen Deniz Hanım evli iki çocuk annesi olan 31 yaşındaki kızı Derya'yı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Günler sonra kızını gördü sevinçten havalara uçtu

9 Kasım'da eşiyle yaşadığı evden kaybolan Derya Hanım'ın telefonuna ulaşılamaması ve evde 50 bin TL miktarında parayla kaybolmuş olması annesinde hayati endişe yaratmaya başlamıştı.

Günler sonra kızını gördü sevinçten havalara uçtu

Annesi kızımı takıntı haline getiren İlhan adında biri vardı ondan şüpheleniyorum, kızımı kaçırmış olabilir dedi.

Günler sonra kızını gördü sevinçten havalara uçtu

İddialar üzerine İlhan Bey canlı yayına bağlandı ve Derya'nın yanında olmadığını başka biriyle gitmiş olabileceğini söyledi.

Günler sonra kızını gördü sevinçten havalara uçtu

Yayın devam ederken bir izleyici arayarak Derya'nın 24 yaşında Berkan adında biriyle beraber olduğunu söyledi.

Günler sonra kızını gördü sevinçten havalara uçtu

Yayına bağlana Berkan Bey ise Derya'nın yanında olduğunu Ankara'da birlikte olduklarını söyledi.

Günler sonra kızını gördü sevinçten havalara uçtu

İnternetten tanıştıklarını söyledi. Bugün ise Ankara'da yanına kaçtığı Berkan'ı bıraktı ve canlı yayına annesinin yanına geldi.

Günler sonra kızını gördü sevinçten havalara uçtu

Bugün yayına gelen Derya Yıldırım annesi ile kavuştu, psikolojisinin bozulduğunu, tehdit edildiğini ima ederek dönmeyeceğini söyledi.

Günler sonra kızını gördü sevinçten havalara uçtu

Günler sonra kızını gören anne kızını asla bırakmayacağını söyledi.

Günler sonra kızını gördü sevinçten havalara uçtu

Müge Anlı bir anneyi daha evladına kavuşturdu.

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