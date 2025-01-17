İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı.

Konuları çarptıran Mustafa Önel'e en sert tepki araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan geldi. Anlı: "Amcaların iftira attığını nereden biliyorsunuz. Niye kadınların, çocukların yanında durmuyorsunuz. Bunun iftira olduğuna nasıl karar verdiniz?" dedi. Kızlar Müge Anlı'ya kendilerine destek olduğu için teşekkür ettiler.