İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı.

Müge Anlı'da işlenen ve 3 kadından 2'si için cinayet itirafı gelen korkunç olayda her gün yeni gelişmeler yaşanıyor.
Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.
Kız kardeşlerin iddiaları doğru çıktı. Habibe, Nebile ve Sebile kardeşlerin annelerini dedikleri gibi babaları ve amcaları öldürmüştü.
Annesinin kemiklerini bulunmasını ve bir mezarı olmasını isteyen kız kardeşlerin yaşadıkları ve anlattıkları yürekleri dağladı.
Olayların aydınlanması için büyük çaba sarf eden Habibe, söylediği sözler ve yaptığı açıklamalarla katillerin rahatını adeta bozdu. Genç kız, annesini öldürenleri demir parmaklar ardına göndermekte büyük pay sahibiydi.
Köyde 3 kadın kaybolmuştu. Nezaket Uyur, Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'dan yıllardan haber alınamıyordu. Şüpheli kayıplarda aynı kişilerin isimleri geçiyordu.
Nezaket Kışı'nın kaybında adı geçen Adil Önel'in halası Zekiye Aydın'ın da ortadan kaldırdığı öne sürülüyordu. Jandarma ekipleri tarafından canlı yayında göz altına alınan Sabri cinayeti itiraf etti ve kuzeni Adil Önel'i azmettirici olarak gösterdi.
Adil'in ağabeyi Mustafa Önel ise kardeşinin cinayetlerde bir parmağı olmadığını söyledi. Canlı yayında gergin anlar yaşandı. Habibe, Nebile ve Sebile kardeşleri amcalarına iftira atmakla suçlayan Mustafa Önel hem ekran başındaki izleyicileri hem de stüdyodakileri öfkelendirdi.
Konuları çarptıran Mustafa Önel'e en sert tepki araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan geldi. Anlı: "Amcaların iftira attığını nereden biliyorsunuz. Niye kadınların, çocukların yanında durmuyorsunuz. Bunun iftira olduğuna nasıl karar verdiniz?" dedi. Kızlar Müge Anlı'ya kendilerine destek olduğu için teşekkür ettiler.