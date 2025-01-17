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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı.

GİRİŞ TARİHİ: 17.01.2025, 14:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.01.2025, 16:31
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İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı.

Müge Anlı'da işlenen ve 3 kadından 2'si için cinayet itirafı gelen korkunç olayda her gün yeni gelişmeler yaşanıyor.

İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı.

Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.

İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı.

Kız kardeşlerin iddiaları doğru çıktı. Habibe, Nebile ve Sebile kardeşlerin annelerini dedikleri gibi babaları ve amcaları öldürmüştü.

İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı.

Annesinin kemiklerini bulunmasını ve bir mezarı olmasını isteyen kız kardeşlerin yaşadıkları ve anlattıkları yürekleri dağladı.

İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı.

Olayların aydınlanması için büyük çaba sarf eden Habibe, söylediği sözler ve yaptığı açıklamalarla katillerin rahatını adeta bozdu. Genç kız, annesini öldürenleri demir parmaklar ardına göndermekte büyük pay sahibiydi.

İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı.

Köyde 3 kadın kaybolmuştu. Nezaket Uyur, Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'dan yıllardan haber alınamıyordu. Şüpheli kayıplarda aynı kişilerin isimleri geçiyordu.

İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı.

Nezaket Kışı'nın kaybında adı geçen Adil Önel'in halası Zekiye Aydın'ın da ortadan kaldırdığı öne sürülüyordu. Jandarma ekipleri tarafından canlı yayında göz altına alınan Sabri cinayeti itiraf etti ve kuzeni Adil Önel'i azmettirici olarak gösterdi.

İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı.

Adil'in ağabeyi Mustafa Önel ise kardeşinin cinayetlerde bir parmağı olmadığını söyledi. Canlı yayında gergin anlar yaşandı. Habibe, Nebile ve Sebile kardeşleri amcalarına iftira atmakla suçlayan Mustafa Önel hem ekran başındaki izleyicileri hem de stüdyodakileri öfkelendirdi.

İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı.

Konuları çarptıran Mustafa Önel'e en sert tepki araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan geldi. Anlı: "Amcaların iftira attığını nereden biliyorsunuz. Niye kadınların, çocukların yanında durmuyorsunuz. Bunun iftira olduğuna nasıl karar verdiniz?" dedi. Kızlar Müge Anlı'ya kendilerine destek olduğu için teşekkür ettiler.

İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı.

Gizli tanık yayına bağlanarak Mustafa Önel'in teyzesinin 16 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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