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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Kanser değil oğlu yıktı

GİRİŞ TARİHİ: 18.05.2023, 12:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.05.2023, 12:40
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Kanser değil oğlu yıktı

3 yıl önce kansere yakalanan İsmet Yalkık hem hastalığıyla hem de oğlu Selami Yalkık ile mücadele etmek zorunda kaldı.

Kanser değil oğlu yıktı

Elinde avucunda ne varsa oğlu tarafından alıkoyulduğunu iddia eden Yalkık, gözyaşlarına engel olmadı.

Kanser değil oğlu yıktı

Hastalıkla baş etmeye çalışan adam, ömrü boyunca biriktirdiği parayı oğlunun kız arkadaşı ile birlikte yediğini düşündüğünü söyledi.

Kanser değil oğlu yıktı

Oğluna ulaşamayan İsmet Talkık: "Beni kanser değil oğlum yıktı" dedi.

Kanser değil oğlu yıktı

"Kendim aç kaldım çocuklarıma sahip çıktım" diyen baba, oğlunun kendisini dolandırdığını öne sürdü.

Kanser değil oğlu yıktı

"Gözü yaşlı baba oğlum mezarımın yanında dahi gelmesin" sözleriyle yürek burktu.

Kanser değil oğlu yıktı

Yayına telefonla bağlanan Selami Yalkık, hakkındaki iddiaları reddetti.

Kanser değil oğlu yıktı

İşlerini yaptığı için babasının paraları verdiğini belirtti.

Kanser değil oğlu yıktı

İsmet Yalkık olayı nedir? Kanser hastası İsmail Yalkık, oğlunun kendisini dolandırdığı iddiasıyla Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katıldı. Araştırmacı gazeteci Anlı:""Erkek diye başınıza çıkarmayın!" açıklamasıyla aileleri uyardı.

Kanser değil oğlu yıktı

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