Kanser değil oğlu yıktı

3 yıl önce kansere yakalanan İsmet Yalkık hem hastalığıyla hem de oğlu Selami Yalkık ile mücadele etmek zorunda kaldı.
Elinde avucunda ne varsa oğlu tarafından alıkoyulduğunu iddia eden Yalkık, gözyaşlarına engel olmadı.
Hastalıkla baş etmeye çalışan adam, ömrü boyunca biriktirdiği parayı oğlunun kız arkadaşı ile birlikte yediğini düşündüğünü söyledi.
İsmet Yalkık olayı nedir? Kanser hastası İsmail Yalkık, oğlunun kendisini dolandırdığı iddiasıyla Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katıldı. Araştırmacı gazeteci Anlı:""Erkek diye başınıza çıkarmayın!" açıklamasıyla aileleri uyardı.