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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı 77 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın bulunduğunu açıkladı

GİRİŞ TARİHİ: 19.11.2024, 11:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.11.2024, 11:29
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Müge Anlı 77 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın bulunduğunu açıkladı

Müge Anlı 77 gündür aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın sağ salim bulunduğunu açıkladı. Henüz reşit olmayan kızın yaşadıkları ise şaşkına çevirdi. İşte Müge Anlı İle Tatlı 19 Kasım 2024'te yaşananlar...

Müge Anlı 77 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın bulunduğunu açıkladı

17 yaşındaki Fatma Acar 4 Eylül Çarşamba günü Kocaeli'nde kaybolmuştu. Kızlarının hayatından endişe duyan İbrahim - Ayşe Acar çifti Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Müge Anlı 77 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın bulunduğunu açıkladı

Programın ardından 17 yaşındaki kız bulundu.

Müge Anlı 77 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın bulunduğunu açıkladı

Fatma Acar'ın kaybından neler yaşanmıştı? Acar ailesi kızlarının kaçırılmış olabileceğini düşünüyordu. Korku yaşayan aile gözyaşları içinde araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı 77 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın bulunduğunu açıkladı

Fatma Acar, teyzesinin torunu 25 yaşındaki Yunus Kurt'un yanında bulundu.

Müge Anlı 77 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın bulunduğunu açıkladı

Yunus Kurt, Kocaeli Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ndeki işlemlerin ardından Kocaeli Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Müge Anlı 77 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın bulunduğunu açıkladı

Savcı karşısına çıkan şahıs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı 77 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın bulunduğunu açıkladı

Fatma Acar devlet himayesine alındı.

Müge Anlı 77 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın bulunduğunu açıkladı

Aylar sonra bulunan kız, ailesiyle görüşmek istediğini söyledi.

Müge Anlı 77 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın bulunduğunu açıkladı

Müge Anlı, küçük yaştaki bir kızı alıkoyan Yunus Kurt'a tepki gösterdi.

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