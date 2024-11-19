Müge Anlı 77 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın bulunduğunu açıkladı

Müge Anlı 77 gündür aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın sağ salim bulunduğunu açıkladı. Henüz reşit olmayan kızın yaşadıkları ise şaşkına çevirdi. İşte Müge Anlı İle Tatlı 19 Kasım 2024'te yaşananlar...