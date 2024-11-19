Müge Anlı 77 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın bulunduğunu açıkladı

Müge Anlı 77 gündür aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın sağ salim bulunduğunu açıkladı. Henüz reşit olmayan kızın yaşadıkları ise şaşkına çevirdi. İşte Müge Anlı İle Tatlı 19 Kasım 2024'te yaşananlar...
17 yaşındaki Fatma Acar 4 Eylül Çarşamba günü Kocaeli'nde kaybolmuştu. Kızlarının hayatından endişe duyan İbrahim - Ayşe Acar çifti Müge Anlı'dan yardım istemişti.
Fatma Acar'ın kaybından neler yaşanmıştı? Acar ailesi kızlarının kaçırılmış olabileceğini düşünüyordu. Korku yaşayan aile gözyaşları içinde araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.
Yunus Kurt, Kocaeli Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ndeki işlemlerin ardından Kocaeli Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcı karşısına çıkan şahıs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.