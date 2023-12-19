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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'daki kanser hastası Tuğba hayatını kaybetti!

GİRİŞ TARİHİ: 19.12.2023, 16:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.12.2023, 16:24
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Müge Anlı'daki kanser hastası Tuğba hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz sene Müge Anlı'nın programına katılan kayınbiraderi Ezel Bayraktar'ın tedavi parasını çaldığını söyleyerek yardım isteyen Tuğba Aslanhan, kanser tedavisi gördüğü süreçte yaşamını yitirdi. Acı haberi 19 Aralık tarihli canlı yayında duyuran Müge Anlı, üzüntüsünü dile getirdi.

Müge Anlı'daki kanser hastası Tuğba hayatını kaybetti!

Müge Anlı'dan yardım isteyen Tuğba-Mehmet Aslanhan çiftinin anlattıkları geçtiğimiz sene çok konuşulmuştu.

Müge Anlı'daki kanser hastası Tuğba hayatını kaybetti!

Adını dizi karakteri olan Ezel ile değiştiren Ömer Can Aslanhan, kanser hastası yengesinin tedavi için biriktirdiği 300 bin TL'yi alarak kayıplara karışmıştı.

Müge Anlı'daki kanser hastası Tuğba hayatını kaybetti!

Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisinden etkilenerek adını Ezel olarak değiştiren Ömer Can Aslanhan, yengesinin kanser tedavisi parasını harcadığı gerekçesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olmuştu.

Müge Anlı'daki kanser hastası Tuğba hayatını kaybetti!

Oyuncu olmak istediğini ve bu parayı yatırım amaçlı kullandığını fakat hayalini gerçekleştiremediğini söyleyen Ömer'in bu parayı Antalya'da yediği ortaya çıkmıştı.

Müge Anlı'daki kanser hastası Tuğba hayatını kaybetti!

Abisi ve yengesiyle karşı karşıya gelen Ömer, başta yaptığından en ufak bir pişmanlık duymasa da sonrasında özür dilemişti.

Müge Anlı'daki kanser hastası Tuğba hayatını kaybetti!

Paranın hepsini harcadığını ama borcunu ödeyeceğini söyleyen Ömer, abisiyle gergin anlar yaşamıştı.

Müge Anlı'daki kanser hastası Tuğba hayatını kaybetti!

Ailesini istemediğini ve abisini de yok saydığını söyleyen Ömer, tek hayalinin oyunculuk olduğunu anlatmıştı.

Müge Anlı'daki kanser hastası Tuğba hayatını kaybetti!

Oyuncu olmak isteyen Ezel Bayraktar ajansa yazdırılırken kanser hastası yengeye de yardım eli uzatılmıştı.

Müge Anlı'daki kanser hastası Tuğba hayatını kaybetti!

Anlı'nın yardımıyla tedavisi kaldığı yerden devam eden Ezel'in yengesi Tuğba Aslanhan'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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