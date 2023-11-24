ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu. Esra Hankulu ve Aleyna Çakır dosyalarında hangi gelişmeler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 24.11.2023, 12:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.11.2023, 14:33
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu. Esra Hankulu ve Aleyna Çakır dosyalarında hangi gelişmeler yaşandı?

Gençliğinin baharında solup giden bir hayat..

Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu. Esra Hankulu ve Aleyna Çakır dosyalarında hangi gelişmeler yaşandı?

Takma adı Aleyna Çakır ile hafızalarımıza kazınan 21 yaşındaki Sema Esen, 3 Haziran 2020'de evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulundu.

Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu. Esra Hankulu ve Aleyna Çakır dosyalarında hangi gelişmeler yaşandı?

Aleyna Çakır'ın ölümü "intihar" olarak yansısa da kızlarının katlediğildiğini düşünen acılı aile, Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu. Esra Hankulu ve Aleyna Çakır dosyalarında hangi gelişmeler yaşandı?

Anne ve babanın yürek yakan halleri milyonları gözyaşlarına boğdu.

Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu. Esra Hankulu ve Aleyna Çakır dosyalarında hangi gelişmeler yaşandı?

Aile, Aleyna'nın vücudunda morluklar olduğunu işkenceyle öldürüldüğünü öne sürdü.

Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu. Esra Hankulu ve Aleyna Çakır dosyalarında hangi gelişmeler yaşandı?

Detaylar kan dondurdu. Aileye göre kızlarının bir gözü içene çökmüştü, dizlerinde de sürtünmeden kaynaklı yaralar vardı.

Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu. Esra Hankulu ve Aleyna Çakır dosyalarında hangi gelişmeler yaşandı?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, konuyu derinlemesine inceledi.

Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu. Esra Hankulu ve Aleyna Çakır dosyalarında hangi gelişmeler yaşandı?

Adli Tıp incelemesine göre de aslında bu ölüm intihar değildi. İntihar sırasında gerçekleşen boyun kırıkları yoktu ve kemiklerin çevresinde olması gereken kanama az miktardaydı.

Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu. Esra Hankulu ve Aleyna Çakır dosyalarında hangi gelişmeler yaşandı?

Ve Aleyna'nın tırnaklarında da bir erkeğe ait DNA'ya rastlandı.

Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu. Esra Hankulu ve Aleyna Çakır dosyalarında hangi gelişmeler yaşandı?

Bu DNA, Aleyna Çkır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'a aitti.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN