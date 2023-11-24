Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu. Esra Hankulu ve Aleyna Çakır dosyalarında hangi gelişmeler yaşandı?

Takma adı Aleyna Çakır ile hafızalarımıza kazınan 21 yaşındaki Sema Esen, 3 Haziran 2020'de evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulundu.
Aleyna Çakır'ın ölümü "intihar" olarak yansısa da kızlarının katlediğildiğini düşünen acılı aile, Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Detaylar kan dondurdu. Aileye göre kızlarının bir gözü içene çökmüştü, dizlerinde de sürtünmeden kaynaklı yaralar vardı.
Adli Tıp incelemesine göre de aslında bu ölüm intihar değildi. İntihar sırasında gerçekleşen boyun kırıkları yoktu ve kemiklerin çevresinde olması gereken kanama az miktardaydı.