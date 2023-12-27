Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişmeler...

12 gündür her yerde aranan ve son olarak cesedine ulaşılan Mustafa Hakkulu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kayıplara karışan Hakkulu'nun cesedi bulunurken, ardından arkadaşından canlı yayında cinayet itirafı geldi. İsa Dumlu neden arkadaşını öldürdü?
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz haftalarda Mustafa Hakkulu'nun kaybolması olayı damga vurmuştu.
Günlerdir kayıp olarak aranan Hakkulu'nun yüklü bir miktar parayla beraber kaybolmasının ardından ailesi eski eşinden şüpheleniyordu.
Mustafa Hakkulu'nun ihanet ve para mevzuları yüzünden öldürülmüş olabileceği konusu programda gün yüzüne çıkmıştı.
Mustafa Hakkulu'nun ailesi, eski eş Bengül ile yüzleşirken ihanet iddiaları da programa damga vurmuştu.
İnternet üzerinden tanıştığı kişilerle daha önce çok kez Mustafa'yı aldatan ve parası bittiğinde de yeniden barışan Bengül yüzünden oğullarının öldürülmüş olabileceğini söylemişti.
Bengül'ün Mustafa Hakkulu kaybolmadan 2 gün önce tüm sosyal medya hesaplarını kapatması da şüphe uyandırmıştı.
Ardından İsa adlı arkadaşının Mustafa Hakkulu'nun kendi aracı dışında farlı bir arabayla ve yanında da yüzünü göremediği biriyle kendisine gelerek para aldığını öne sürmüştü.
Günler sonra kötü haber geldi. Tarladan evine giden bir çiftçi dere kenarında bir erkek cesedi bulunca jandarma ekiplerine haber verdi ve cesedin Mustafa Hakkulu'na ait olduğu ortaya çıkmıştı.