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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişmeler...

GİRİŞ TARİHİ: 27.12.2023, 11:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.12.2023, 11:43
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Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişmeler...

12 gündür her yerde aranan ve son olarak cesedine ulaşılan Mustafa Hakkulu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kayıplara karışan Hakkulu'nun cesedi bulunurken, ardından arkadaşından canlı yayında cinayet itirafı geldi. İsa Dumlu neden arkadaşını öldürdü?

Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişmeler...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz haftalarda Mustafa Hakkulu'nun kaybolması olayı damga vurmuştu.

Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişmeler...

Günlerdir kayıp olarak aranan Hakkulu'nun yüklü bir miktar parayla beraber kaybolmasının ardından ailesi eski eşinden şüpheleniyordu.

Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişmeler...

Mustafa Hakkulu'nun ihanet ve para mevzuları yüzünden öldürülmüş olabileceği konusu programda gün yüzüne çıkmıştı.

Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişmeler...

Mustafa Hakkulu'nun ailesi, eski eş Bengül ile yüzleşirken ihanet iddiaları da programa damga vurmuştu.

Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişmeler...

İnternet üzerinden tanıştığı kişilerle daha önce çok kez Mustafa'yı aldatan ve parası bittiğinde de yeniden barışan Bengül yüzünden oğullarının öldürülmüş olabileceğini söylemişti.

Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişmeler...

Bengül'ün Mustafa Hakkulu kaybolmadan 2 gün önce tüm sosyal medya hesaplarını kapatması da şüphe uyandırmıştı.

Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişmeler...

Ardından İsa adlı arkadaşının Mustafa Hakkulu'nun kendi aracı dışında farlı bir arabayla ve yanında da yüzünü göremediği biriyle kendisine gelerek para aldığını öne sürmüştü.

Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişmeler...

Günler sonra kötü haber geldi. Tarladan evine giden bir çiftçi dere kenarında bir erkek cesedi bulunca jandarma ekiplerine haber verdi ve cesedin Mustafa Hakkulu'na ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişmeler...

Başından tabancayla vurulduğu tespit edilen Hakkulu'nu gören ailesi, "Oğlumu paramparça etmişler" diyerek sinir krizi geçirirken, cinayeti kimin işlediğine dair canlı yayında itiraf geldi.

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