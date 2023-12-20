Yengesinin ölümüyle suçlanan Ezel Bayraktar canlı yayında açıklama yaptı

Geçtiğimiz sene Müge Anlı'nın programına katılan kayınbiraderi Ezel Bayraktar'ın tedavi parasını çaldığını söyleyerek yardım isteyen Tuğba Aslanhan, hayatını kaybetti. Ezel Bayraktar yengesinin ölümüyle ilgili 20 Aralık tarihli canlı yayında Müge Anlı'ya önemli açıklamalarda bulundu.
Kanserle mücade ederken tedavisi için kullanacağı parayı kayınbiraderi harcamış, Tuğba Aslanhan da Müge Anlı'nın programına başvurmuştu.
Kısa süre içinde Tuğba Aslanhan için her şey yoluna girmiş, tedavisi için Müge Anlı izleyicileri hem maddi hem de manevi yardımda bulunmuştu.
Tedavisi yolunda gidiyorken ne yazık ki Tuğba Aslanhan'dan acı haber geldi, 10 gün önce hastaneye yatırılan Tuğba Aslanhan hayatını kaybetti.
33 yaşında hayata gözlerini yuman Tuğba Aslanhan için ailesi ve sevenleri son görevlerini yerine getirdi.
Hayat arkadaşını kaybeden ve büyük acı yaşayan Mehmet Aslanhan, "Yalnız kaldım, ne yapacağım o da yok artık. Soğuk topraklarda uyuyacak" dedi.
Kardeşi Ezel Bayraktar'ın cenazeye gelmediğini söyleyen Mehmet Aslanhan, "Haberi yok heralde, ona kızgın değilim artık giden gitti. Kalp kırmaya değmiyor" dedi.
Tüm bu yaşananlardan dolayı kendisini sorumlu hisseden Ezel Bayraktar, 20 Aralık tarihli canlı yayında Müge Anlı'ya bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.