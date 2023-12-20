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Yengesinin ölümüyle suçlanan Ezel Bayraktar canlı yayında açıklama yaptı

GİRİŞ TARİHİ: 20.12.2023, 11:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.12.2023, 11:12
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Yengesinin ölümüyle suçlanan Ezel Bayraktar canlı yayında açıklama yaptı

Geçtiğimiz sene Müge Anlı'nın programına katılan kayınbiraderi Ezel Bayraktar'ın tedavi parasını çaldığını söyleyerek yardım isteyen Tuğba Aslanhan, hayatını kaybetti. Ezel Bayraktar yengesinin ölümüyle ilgili 20 Aralık tarihli canlı yayında Müge Anlı'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Yengesinin ölümüyle suçlanan Ezel Bayraktar canlı yayında açıklama yaptı

Kanserle mücade ederken tedavisi için kullanacağı parayı kayınbiraderi harcamış, Tuğba Aslanhan da Müge Anlı'nın programına başvurmuştu.

Yengesinin ölümüyle suçlanan Ezel Bayraktar canlı yayında açıklama yaptı

Kısa süre içinde Tuğba Aslanhan için her şey yoluna girmiş, tedavisi için Müge Anlı izleyicileri hem maddi hem de manevi yardımda bulunmuştu.

Yengesinin ölümüyle suçlanan Ezel Bayraktar canlı yayında açıklama yaptı

Tedavisi yolunda gidiyorken ne yazık ki Tuğba Aslanhan'dan acı haber geldi, 10 gün önce hastaneye yatırılan Tuğba Aslanhan hayatını kaybetti.

Yengesinin ölümüyle suçlanan Ezel Bayraktar canlı yayında açıklama yaptı

33 yaşında hayata gözlerini yuman Tuğba Aslanhan için ailesi ve sevenleri son görevlerini yerine getirdi.

Yengesinin ölümüyle suçlanan Ezel Bayraktar canlı yayında açıklama yaptı

Hayat arkadaşını kaybeden ve büyük acı yaşayan Mehmet Aslanhan, "Yalnız kaldım, ne yapacağım o da yok artık. Soğuk topraklarda uyuyacak" dedi.

Yengesinin ölümüyle suçlanan Ezel Bayraktar canlı yayında açıklama yaptı

Kardeşi Ezel Bayraktar'ın cenazeye gelmediğini söyleyen Mehmet Aslanhan, "Haberi yok heralde, ona kızgın değilim artık giden gitti. Kalp kırmaya değmiyor" dedi.

Yengesinin ölümüyle suçlanan Ezel Bayraktar canlı yayında açıklama yaptı

Komşuları, akrabaları ve sevenleri Tuğba Aslanhan'ı son yolculuğunda gözyaşlarıyla uğurladı.

Yengesinin ölümüyle suçlanan Ezel Bayraktar canlı yayında açıklama yaptı

Tüm bu yaşananlardan dolayı kendisini sorumlu hisseden Ezel Bayraktar, 20 Aralık tarihli canlı yayında Müge Anlı'ya bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

Yengesinin ölümüyle suçlanan Ezel Bayraktar canlı yayında açıklama yaptı

Antalya'da bir inşaatta çalıştığını söyleyen Ezel Bayraktar, Müge Anlı'ya bir video göndererek işsiz olmadığını gösterdi.

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