Zekiye Merve Yıldırım öldü mü? Öldürüldü mü?

İsmini vermek istemeyen izleyici, "Zekiye'yi ben Merve olarak tanıyordum. Yasadışı işler yapılan bir ortamda tanıştık. Ali'nin masaj salonu vardı ve orada fuhuş yaptırıyordu. Madde kullanıyordu, hatta öldü diye duyduk. Ya maddenin etkisiyle öldüğü ya da intihar ettiği söyleniyor" dedi.