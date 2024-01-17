Zekiye Merve Yıldırım öldü mü? Öldürüldü mü?

Yıllar önce 2 yaşındaki oğluyla birlikte ortadan kaybolan Zekiye Merve Yıldırım'ın akıbeti hala aydınlatılamadı. İzmir'in Buca ilçesinden oğlu Eymen ile birlikte yıllar önce kaybolan Zekiye Yıldırım'ın kız kardeşi Ayşe, Müge Anlı'dan yardım istedi.
30 yaşındaki Zekiye'den yıllardır haber alamadığını söyleyen kız kardeşi Ayşe, ablasının eski eşi Ali'den şüphelendiğini söyledi.
Ablası kaybolmadan önce eski eşi Ali ile konuştuklarını söyleyen Ayşe, "Annem, ablam kaybolduktan sonra Ali'yi aramış. Ali de, 'Kızın kötü yollara düştü. Beni aramayın' demiş" ifadelerini kullandı.
Ali'nin bu iddiaları ortaya atmasının ardından ablasının ailesiyle arasındaki ilişkilerin zedelendiği söyleyen Ayşe, ortada bir yalan olduğunu belirtti.
Canlı yayınına bağlanan Zekiye Yıldırım'ın arkadaşı ise Zekiye'nin, bir masaj salonunda çalıştığını ve bu salonun fuhuş yapılan bir yer olduğunu açıkladı.
İddialar karşısında herkes şoke olurken yayına bağlanan izleyici, Zekiye'nin hamile kaldığını ve Ali'nin çocuğu alarak onu terk etmeye çalıştığını anlattı.
İsmini vermek istemeyen izleyici, "Zekiye'yi ben Merve olarak tanıyordum. Yasadışı işler yapılan bir ortamda tanıştık. Ali'nin masaj salonu vardı ve orada fuhuş yaptırıyordu. Madde kullanıyordu, hatta öldü diye duyduk. Ya maddenin etkisiyle öldüğü ya da intihar ettiği söyleniyor" dedi.
Zekiye Yıldırım ile arkadaş olan Özkan Yeşilli canlı yayına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.
Zekiye'nin kaybolmadan önce çocuğuna bakıcı aradığını söyleyen Özkan'ın çelişkili ifadeleri dikkat çekti.