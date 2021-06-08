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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT EKSTRA
8 Haziran 2021, Salı 00:00

Kübra ve ailesi canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Kübra, Maşallah Bey ile ilk buluşmalarından beri ciddi düşündüğünü hatta kendisine "Ciddi düşünüyorum, aileni arayalım, nikah kıyacağım" dediğini, zaten Maşallah Bey'in de evli olduğunu bilmediğini, boşanma aşamasındayım dediğini anlattı. İlk gittiklerinde aileni arayalım dediğini ama elinde numara olmadığı için ertelediğini, sonra da ailesinin programa çıktığını gördüğünden söz etti. Kübra, evde televizyon izlerken ailesini Müge Anlı'da gördüğünü, o sebeple üzülüp programı aramak istediğini ve aradığını dile getirdi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
7 Haziran 2021, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
4 Haziran 2021, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
3 Haziran 2021, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
2 Haziran 2021, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı İle Tatlı Sert
1 Haziran 2021, Salı
Müge Anlı İle Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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