Kübra ve ailesi canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Kübra, Maşallah Bey ile ilk buluşmalarından beri ciddi düşündüğünü hatta kendisine "Ciddi düşünüyorum, aileni arayalım, nikah kıyacağım" dediğini, zaten Maşallah Bey'in de evli olduğunu bilmediğini, boşanma aşamasındayım dediğini anlattı. İlk gittiklerinde aileni arayalım dediğini ama elinde numara olmadığı için ertelediğini, sonra da ailesinin programa çıktığını gördüğünden söz etti. Kübra, evde televizyon izlerken ailesini Müge Anlı'da gördüğünü, o sebeple üzülüp programı aramak istediğini ve aradığını dile getirdi.