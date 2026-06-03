Recep Bey, Belgin Hanım'a arabasını getirecek mi?

12 yıllık eşinin başka bir kadının etkisiyle kendisini terk ettiğini iddia eden Belgin Hanım, yaşadıklarını anlatmak için Müge Anlı'ya katıldı. Eşi Recep Demirel'in Özbekistan uyruklu Yıldız isimli bir kadınla birlikte olduğunu öne süren Belgin Hanım, bu ilişkinin aile düzenini bozduğunu ve eşinin maddi olarak zor duruma düştüğünü savundu. Canlı yayında Belgin Hanım, eşinin zaman zaman kendisine geri dönmek istediğini söylediğini ancak bir türlü eve dönmediğini anlattı. Özellikle araç konusu nedeniyle yaşanan tartışmalar dikkat çekti. Programda ayrıca Recep Bey'in birlikte olduğu iddia edilen kadının hamile olduğu yönündeki mesajlar da gündeme geldi.