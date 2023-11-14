Selim Yalçınkaya cinayetinde iddianame hazırlandı

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Arkadaşı olay günü Selim Yalçınkaya ile hiçbir şekilde görüşmediğini, rahmetliyi görmediğini iddia etmişti. Sleim Yalçınkaya'nın öldürüldüğü garajda

sigara izmaritleri ele geçirildi ve inceleme yapılması amacıyla olayın şüphelilerinden kan örneği alınacağı kolluk kuvvetleri tarafından Emre'ye bildirildi. Olay gecesi Selim'le garajda görüştüklerini itiraf eden Emre daha önceki ifadelerinde korktuğu için söyleyemediğini söyledi.