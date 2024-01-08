ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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8 Ocak 2024, Pazartesi 20:00

Safir 19.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER HAKKINDA GALERİ

“Bu aşk seni de, beni de boğuyor!”

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18. Bölüm Foto Galeri
29 Aralık 2023, Cuma
18. Bölüm Foto Galeri Safir
Yaman, Bora'yı öldürecek mi?
27 Aralık 2023, Çarşamba
Yaman, Bora'yı öldürecek mi? Safir
17. Bölüm Foto Galeri
22 Aralık 2023, Cuma
17. Bölüm Foto Galeri Safir
Feraye ve Yaman aşkında neler yaşanacak?
20 Aralık 2023, Çarşamba
Feraye ve Yaman aşkında neler yaşanacak? Safir

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