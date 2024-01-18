ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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18 Ocak 2024, Perşembe 20:00

Safir 21.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

“Eğer Yaman’ın hapse girmesini istemiyorsan, benden boşanmayı unut Feraye!”

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Yaman ve Feraye arasında ayrılık rüzgarı...
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Yaman ve Feraye arasında ayrılık rüzgarı... Safir
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12 Ocak 2024, Cuma
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Feraye ve Yaman ayrılıyor mu?
09 Ocak 2024, Salı
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Burak Berkay Akgül hakkında merak edilenleri yanıtladı
08 Ocak 2024, Pazartesi
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