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SAFİR GALERİ

18. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 29.12.2023, 14:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.12.2023, 14:31
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18. Bölüm Foto Galeri

Yaman, Bora'yı hastaneye yetiştirir ama bilinci kapalıdır.

18. Bölüm Foto Galeri

Tek görgü şahidi ve şüpheli olarak gözaltına alınmanın şokunu yaşar. Bora'ya arabayla kasıtlı bir şekilde çarpan Bekir'in adını verecek midir? Güneş'in yardımıyla gözaltından kurtulan Yaman'ın bir sonraki hamlesi ne olacaktır?

18. Bölüm Foto Galeri

Diğer taraftan Feraye, Çetin'in baskısıyla müştemilata geri dönmek zorunda kalmıştır. Ama Hazal ve Okan sayesinde yine de evden kaçarak Yaman'ın yanına gider.

18. Bölüm Foto Galeri

Yaman'dan, Bora'nın Aleyna'nın bebeği ile ilgili gerçeği bildiğini öğrenir. Şu anda tek şansları Bora'nın uyanıp konuşmasıdır ancak Feraye temkinli olmak isterken Yaman, fevri davranır.

18. Bölüm Foto Galeri

Endişelenen Feraye, Ateş'ten yardım ister. Ateş'in işe karışması Yaman ve Feraye'nin aşklarını nasıl etkileyecektir?

18. Bölüm Foto Galeri

Ateş, Güneş'in Bade konusundaki emrivakisini açık vermeden savuşturur ama Güneş'e kırgındır. Ateş'in ricası üzerine Güneş'in Yaman'ın avukatlığını üstlenmesi ikili arasındaki buzları eritir. Diğer taraftan Ateş'in Feraye için üniversiteyle konuşup onu yeniden işe aldırması Yaman'ı çileden çıkarır.

18. Bölüm Foto Galeri

Yaman ve Ateş, Feraye yüzünden bir kez daha karşı karşıya gelir. İki kardeşin ilişkisi yeniden bozulacak mı?

18. Bölüm Foto Galeri

Okan ve Hazal arasındaki aşk artık dile gelmişken, çevrelerini saran fırtınadan nasıl etkilenecekler?

18. Bölüm Foto Galeri

Şermin; Nesrin ve Çetin'in Gülfem'i müştemilatta saklandığını öğrenince ne tepki verecek?

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