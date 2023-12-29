18. Bölüm Foto Galeri

Tek görgü şahidi ve şüpheli olarak gözaltına alınmanın şokunu yaşar. Bora'ya arabayla kasıtlı bir şekilde çarpan Bekir'in adını verecek midir? Güneş'in yardımıyla gözaltından kurtulan Yaman'ın bir sonraki hamlesi ne olacaktır?

