HABERLER A Milli Takım için tehlike çanları! Belçika karşısında kayıp yasak!

A Milli Takım için tehlike çanları! Belçika karşısında kayıp yasak!

GİRİŞ TARİHİ: 12.11.2026, 12:06
A Milli Takım için tehlike çanları! Belçika karşısında kayıp yasak!

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımızı kritik bir karşılaşma bekliyor.

Türkiye, A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında bugün Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar için bu mücadele yalnızca üç puan anlamına gelmiyor.

Grupta oynadığı dört karşılaşmada henüz puan alamayan Türkiye, çeyrek final umutlarını sürdürebilmek için Belçika karşısında mutlaka galibiyet arayacak. UEFA'nın hesaplamalarına göre milliler, bu mücadelede kazanamazsa grubu dördüncü sırada tamamlamayı garantileyecek.

Belçika ise Türkiye karşısında alacağı beraberlikle doğrudan küme düşme tehlikesinden uzaklaşabilecek. Bu nedenle iki takım açısından da karşılaşmanın önemi oldukça büyük.

Türkiye ile Belçika arasındaki mücadele bugün saat 20.00'de başlayacak. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

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