HABERLER Fransa kazanırsa işi bitiriyor!

Fransa kazanırsa işi bitiriyor!

GİRİŞ TARİHİ: 12.11.2026, 12:02
Fransa kazanırsa işi bitiriyor!

Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa, geride kalan dört maçta topladığı 10 puanla liderliğini sürdürüyor.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta gözler İtalya ile Fransa arasında oynanacak dev karşılaşmaya çevrildi. Grubun zirvesinde bulunan Fransa, İtalya deplasmanından alacağı sonuçla çeyrek final biletini garantileme fırsatına sahip.

İtalya'nın çeyrek finale yükselme ihtimali ise Belçika-Türkiye karşılaşmasının sonucuna da bağlı. İtalyanlar Fransa'yı mağlup eder ve Belçika Türkiye karşısında puan kaybederse son sekiz takım arasına kalmayı garantileyecek.

İlk maçta 1-1 berabere kalan iki takım, bu kez San Siro'da kozlarını paylaşacak. Futbolseverleri yalnızca üç puanın değil, çeyrek final hesaplarının da ön planda olduğu bir mücadele bekliyor.

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