De Bruyne yeniden sahada, gözler İzmir'de!

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız, bugün Belçika ile kritik bir mücadeleye çıkacak. İzmir'de oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor.

İki takım arasında ekim ayında oynanan mücadeleyi Belçika 3-0 kazanmıştı. O karşılaşmada iki gol kaydeden Kevin De Bruyne, sonraki maçta gördüğü cezanın ardından yeniden Belçika kadrosunda görev alabilecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye ise kendi sahasında alacağı galibiyetle gruptaki ilk puanlarını kazanmayı hedefliyor.

Peki, Türkiye - Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.