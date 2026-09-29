Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Fransa ve İtalya karşılaşmalarının ardından bu kez Belçika deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekipte gözler kritik mücadeleye çevrildi. Futbolseverler ise Belçika-Türkiye maçının tarihini, saatini, yayın kanalını ve karşılaşmanın oynanacağı stadı araştırmaya başladı.

Belçika-Türkiye maçı ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak Belçika-Türkiye karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. A Milli Takım'ın Belçika ile karşılaşacağı mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Belçika'nın Liège kentinde oynanacak.

Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda?

Milli takımın Belçika deplasmanındaki mücadelesi atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi atv üzerinden izleyebilecek.

Belçika-Türkiye maçı nerede oynanacak?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika karşısındaki üçüncü grup maçı, Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak. Belçika'nın Liège kentindeki stat, Standard Liège'in maçlarına da ev sahipliği yapıyor. Karşılaşmanın Belçika yerel saatiyle 20.45'te başlayacağı, Türkiye'de ise saatlerin 21.45'i göstereceği açıklandı.

Millilerin Uluslar Ligi'ndeki üçüncü sınavı

A Milli Takım, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi seviyesinde mücadele ediyor. Türkiye, A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alıyor. Ay-Yıldızlı ekip gruptaki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de konuk etti. İkinci karşılaşmada ise İtalya ile Bursa'da karşılaşan Türkiye, ardından Belçika deplasmanına çıkacak.

Belçika ise grubun ilk maçında İtalya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek üç puanla başladı. İkinci haftada ise Fransa'yı konuk etti.

Belçika-Türkiye maçının bilgileri

Maç: Belçika - Türkiye

Tarih: 2 Ekim 2026 Cuma

Saat: 21.45

Stadyum: Maurice Dufrasne Stadyumu, Liège

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Lig: A Ligi

Grup: 1. Grup

Yayın: atv

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki programında Belçika deplasmanının ardından İtalya deplasmanı bulunuyor. Milliler, kasım ayında ise Belçika'yı Türkiye'de konuk edecek. Belçika deplasmanında oynanacak karşılaşma, A Milli Takım'ın yoğun maç trafiğindeki önemli duraklardan biri olacak. Mücadelenin ardından Ay-Yıldızlı ekip 5 Ekim'de bu kez İtalya deplasmanında sahaya çıkacak.