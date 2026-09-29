İtalya şoku

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

UEFA Uluslar A Ligi 2. grup maçında A Milli Futbol Takımı, Bursa'da İtalya ile karşı karşıya geldi. atv'den naklen yayınlanan maçtan Millilerimiz 4-1 mağlup ayrıldı.

Konuk ekibin ilk golü 9. dakikada Bastoni'den geldi. Frattesi 22. dakikada skoru 2-0'a getirdi. 27. dakikada İtalya, Kayode ile farkı 3'e çıkardı. İlk yarı İtalya'nın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Millilerimiz 47. dakikada Barış Alper ile gol buldu. Bu golden 3 dakika sonra Esposito 4. golü kaydetti ve tabela 4-1 oldu.

Barış Alper'in attığı gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Son dakikalarda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen takımımız sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Türkiye bu skorla ilk iki maçında puan elde edemedi.

Saat 21.45'te başlayan karşılaşma, atv'den şifresiz olarak yayınlandı. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetti.

Milliler, grubun üçüncü haftasında Belçika deplasmanına gidecek. İtalya, Fransa'ya konuk olacak.