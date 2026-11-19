Uluslar Ligi'nde gol krallığı yarışını önde tamamladı!

Harry Kane 8 gol ile gol kralı!

UEFA Uluslar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte gol krallığı yarışında da dikkat çeken isimler ortaya çıktı. İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane, sergilediği performansla rakiplerine fark atarak listenin ilk sırasına yerleşti. Tecrübeli futbolcu, çıktığı altı grup karşılaşmasının tamamında gol atmayı başararak toplam sekiz gole ulaştı.

Harry Kane'in en yakın takipçileri ise altışar golle Andri Gudjohnsen, Viktor Gyökeres, Erling Haaland, Rasmus Højlund ve Troy Parrott oldu. Beşer gol kaydeden oyuncular arasında İtalya'dan Pio Esposito ve Fransa'dan Michael Olise de bulunuyor. Ancak gol krallığı yarışı henüz sona ermiş değil. Çeyrek final ve sonraki aşamalarda atılacak goller, sezonun gol kralını belirleyecek.