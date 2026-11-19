Uluslar Ligi'nde zirvenin sahibi belli oldu!

Zirvenin sahibi belli oldu!

2026/27 UEFA Uluslar Ligi A3 Grubu'nun son haftasında futbolseverler büyük bir mücadeleye tanıklık etti. İspanya ile İngiltere'nin karşı karşıya geldiği kritik mücadelede gülen taraf konuk ekip oldu. İngiltere, deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak grup aşamasını önemli bir sonuçla tamamladı.

İngiltere 15 puanla lider tamamladı!

Bu galibiyetle İngiltere, A3 Grubu'nu 15 puanla lider tamamladı. İspanya da aynı puana ulaşmasına rağmen ikinci sırada kaldı. İki takım da çeyrek finale yükselmeyi başarırken, Uluslar Ligi'nde gözler şimdi kura çekiminde oluşacak eşleşmelere çevrildi. İki futbol devi, Mart ayında oynanacak çeyrek final mücadelelerinde rakiplerini bekliyor.