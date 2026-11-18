Dev rakibini sahadan sildi!

UEFA Uluslar Ligi A2 Grubu'nda Almanya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Berlin'de oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibine karşı baştan sona üstün bir performans sergileyerek sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Almanya'nın gollerini Derry Scherhant, Florian Wirtz, Nico Schlotterbeck ve Brajan Gruda kaydetti. Florian Wirtz, iki kez ağları havalandırarak karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Bu sonuçla Almanya, grubu 11 puanla lider tamamladı. Hollanda ve Yunanistan da aynı puana ulaşmasına rağmen üçlü averaj hesaplamaları sonucunda Almanya ile Hollanda çeyrek finale yükseldi.