Türkiye kurada yer alacak mı?

2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde lig aşaması!

2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından gözler çeyrek final ve yükselme/düşme play-off eşleşmelerini belirleyecek kura çekimine çevrildi. Avrupa futbolunun merakla beklediği kura, 20 Kasım Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Peki, Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta başlayacak ve Türkiye kura çekiminde yer alacak mı?

Kura çekimi TSİ 14.00'te!

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Çekimde A Ligi çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra A/B ve B/C ligleri arasındaki play-off karşılaşmaları da belli olacak. A Ligi A1 Grubu'nu 0 puanla son sırada tamamlayan Türkiye ise doğrudan B Ligi'ne düştüğü için bu kura çekiminde yer almayacak. Play-off ve çeyrek final karşılaşmaları Mart 2027'de oynanacak.