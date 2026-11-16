İspanya - İngiltere

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, 15 Kasım 2026 tarihinde deplasmanda karşılaştığı İspanya'yı 3-2 mağlup etti. Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadelede İngiltere, Harry Kane'in 45. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Ezri Konsa ve Ben White'ın golleriyle farkı 3'e çıkaran İngilizler, Elliot Anderson'ın kırmızı kart görmesinin ardından zor anlar yaşadı. Mikel Oyarzabal ve Nico Williams ile iki gol bulan İspanya, beraberlik için yüklense de İngiltere üstünlüğünü korumayı başardı. Sahadan 3-2 galip ayrılan İngiltere, bu sonuçla İspanya'nın 43 maçlık yenilmezlik serisine son vererek grubu lider tamamladı.