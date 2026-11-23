İspanya-Fransa ve Norveç-İngiltere eşleşmeleri dikkat çekti

2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ve yükselme-düşme play-off eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde İspanya ile Fransa, Norveç ile İngiltere eşleşti. Türkiye ise doğrudan B Ligi'ne düştüğü için kura çekiminde yer almadı.

UEFA Uluslar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrilmişti. 20 Kasım Cuma günü yapılan kura çekimiyle birlikte çeyrek finalde mücadele edecek takımların rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun önemli karşılaşmalarına sahne olacak eşleşmelerde son şampiyon Portekiz'in rakibi Hollanda olurken, Almanya ise Belçika ile eşleşti.

İki maç üzerinden oynanacak çeyrek final mücadelelerinde rakiplerini elemeyi başaran takımlar, Uluslar Ligi finallerine yükselme hakkı kazanacak. Eşleşmelerde ikinci sırada yer alan takımlar rövanş karşılaşmalarını kendi sahalarında oynayacak.