İtalya -Türkiye maçı öncesi kritik gece! Milliler ilk puanın peşinde!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki dördüncü maçında bu akşam İtalya deplasmanına çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, grupta geride kalan üç karşılaşmadan puan çıkaramazken, Bologna’da oynanacak mücadelede hem kötü gidişata son vermek hem de ilk puanlarını hanesine yazdırmak istiyor.

Milli Takım, gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, ikinci karşılaşmasında Bursa'da İtalya'ya 4-1, üçüncü maçında ise deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından grubun son sırasında bulunan Türkiye için İtalya karşılaşması büyük önem taşıyor.

Türkiye, İtalya'dan puanla dönebilecek mi?

Türkiye, grubun ikinci haftasında sahasında karşılaştığı İtalya karşısında 4-1'lik ağır bir yenilgi yaşamıştı. Milliler, bu kez İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda rakibine karşı daha farklı bir görüntü ortaya koyarak rövanşı almak istiyor. İtalya ise üç maç sonunda 4 puanla grubun üçüncü basamağında bulunuyor. İtalyanlar, Türkiye galibiyetinin ardından Belçika'ya 2-0 mağlup olurken Fransa ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya - Türkiye maçında ilk 11'de Arda Güler ve Barış Alper yok!

Türkiye'nin İtalya karşısındaki en önemli eksikleri Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz olacak. İki oyuncu, Belçika karşılaşmasında gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın bu iki ismin yokluğunda hücum hattında nasıl bir tercih yapacağı merak konusu.

İtalya - Türkiye karşılaşması hangi kanalda? Saat kaçta?

İtalya-Türkiye karşılaşması bu akşam Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak ve atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İtalya - Türkiye maçının hakemi kim?

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Ay-yıldızlı ekip için Bologna'daki 90 dakika yalnızca bir deplasman mücadelesi olmayacak. Türkiye, İtalya karşısında alacağı sonuçla gruptaki kaderini yeniden şekillendirme fırsatı arayacak.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak İtalya - Türkiye maçı bu akşam 21.45'te canlı yayınla atv'de!